Dubbeldam blijft actief met Zenith

PESSE – Springruiter Jeroen Dubbeldam kan ook de komende jaren gebruik maken van zijn favoriete paard Zenith. Het SFN II (Springpaarden Fonds Nederland) heeft het toppaard aangekocht. ,,Door deze aankoop blijft de succesvolle combinatie Jeroen Dubbeldam en Zenith SFN tot in lengte van jaren intact. Wij hopen dat zij in staat zijn om in de toekomst nog vele mooie successen voor de Nederlandse springsport te behalen”, liet de SFN-directie weten.

Zenith zou na Rio 2016 worden verkocht. De internetveiling, die op 21 september afliep, leverde echter niet het gewenste bod op. SFN besloot daarop Zenith terug te kopen voor 850.000 euro om te voorkomen dat het toppaard onder de prijs van eigenaar zou veranderen. SFN II is nu de nieuwe eigenaar van Zenith.

Dubbeldam heeft met Zenith de wereldtitel en de Europese titel veroverd, zowel individueel als met de nationale equipe. De combinatie haalde in Rio net niet de olympische barrage. Dubbeldam en Zenith vormen sinds 2011 een duo.