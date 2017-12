Hütter wint afdaling Lake Louise, Vonn valt

De Oostenrijkse skiester Cornelia Hütter heeft vrijdag bij de wereldbekerwedstrijden in Lake Louise de afdaling gewonnen. De 25-jarige Hütter ging in 1.48,53 als snelste naar beneden op de Canadese piste. De Amerikaanse favoriete Lindsey Vonn ging met hoge snelheid onderuit.

De recordhoudster in de wereldbeker met 77 overwinningen belandde in de netten langs de piste. De aangeslagen Vonn kon na een tijdje zelf weer opstaan en naar de finish skiën. Ze liet daar weten in orde te zijn. De 33-jarige Amerikaanse werd de afgelopen jaren achtervolgd door blessureleed.

Hütter boekte in Lake Louise haar tweede wereldbekerzege. Vorig jaar zegevierde ze op de super-G in Lenzerheide. De Oostenrijkse had op het podium van de afdaling gezelschap van Tina Weirather uit Liechtenstein (tweede) en de Amerikaanse Mikaela Shiffrin (derde).