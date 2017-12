Krajicek haalt Wawrinka naar Rotterdam

Stan Wawrinka doet in februari mee aan het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Zwitserse nummer negen van de wereld zou vorig jaar ook meedoen, maar zegde toen kort voor de start van het evenement af met een blessure.

Wawrinka is de derde tennisser uit de top tien die zijn deelname in Ahoy heeft toegezegd. Toernooidirecteur Richard Krajicek legde eerder de Bulgaar Grigor Dimitrov en de Duitser Alexander Zverev vast. Zij staan respectievelijk derde en vierde op de mondiale ranking.

In 2015 won Wawrinka, die Krajicek in de zomer van 2016 korte tijd als trainer had, het tennistoernooi in Rotterdam.

Begin november hervatte de Zwitser na vier maanden afwezigheid de training. Wawrinka stond zo lang aan de kant wegens een operatie aan zijn linkerknie.