Sven Kramer heeft bij de wereldbeker in Calgary op grootse wijze de 5000 meter op zijn naam geschreven. De olympisch en wereldkampioen op deze afstand liet zich in de laatste rit niet verrassen door de Hollandse Canadees Ted-Jan Bloemen. De 31-jarige Fries zegevierde na een enerverende race in een tijd van 6.07,04. Bloemen pakte zilver met 6.08,54. Het brons was voor de Duitser Patrick Beckert (6.10,80).