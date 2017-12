Kramer: record was niet het belangrijkste

CALGARY – Sven Kramer kondigde in de aanloop naar de derde wereldbeker in Calgary vol ambitie een aanval op zijn langdurige wereldrecord op de 5000 meter (6.03,32) aan. Dat zat er vrijdag op de snelle Olympic Oval geen moment in. De Friese schaatser won niettemin op vertrouwde wijze: 6.07,04. Zijn tegenstander Ted-Jan Bloemen, die voor Canada rijdt, maakte het hem onderweg best lastig, maar moest voor de derde keer op rij dit seizoen buigen voor de olympisch kampioen (zilver met 6.08,54).

“Ik had zelf ook graag harder gereden, maar het was in het begin een beetje mat”, gaf Kramer bij de NOS toe. “De snelle rondetijden wilden niet komen. Ik verslapte te vaak in het persoonlijke duel met Bloemen. In een race tegen de klok was het anders geweest. Maar een wereldrecord was niet het belangrijkste, was niet urgent en ook niet reĆ«el. De intentie verdween bij mij vooraf al een beetje toen ik zag dat de anderen niet onder de 6.10 konden duiken. Dan kan ik evenmin een wereldrecord rijden. Dat is de magie van een wereldrecord. Daarvoor moet echt alles kloppen.”