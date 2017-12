Nominatie hockeyers Bakker, Pruyser en Welten

Billy Bakker en Mirco Pruyser maken kans om te worden uitgeroepen tot beste hockeyer van 2017. De twee Nederlandse internationals zijn genomineerd door de internationale hockeyfederatie FIH. Bakker en Pruyser hebben concurrentie van de Duitser Mats Grambusch, de Argentijn Gonzalo Peillat en de Belg Arthur van Doren.

Bij de vrouwen, die vorige week de finaleronde van de Hockey World League wonnen, is met Lidewij Welten één Nederlandse genomineerd. De Britse Alex Danson, de Amerikaanse Melissa Gonzalez, de Nieuw-Zeelandse Stacey Michelsen en de Argentijnse Delfina Merino zijn de andere kanshebsters.

In de categorie doelvrouw van het jaar maakt Anne Veenendaal kans om de award te winnen, en in de categorie voor meest talentvolle hockeyers komen Thierry Brinkman en Jorrit Croon bij de mannen en Frederique Matla, Laura Nunnink en Xan de Waard bij de vrouwen in aanmerking.

De winnaars worden bepaald aan de hand van het oordeel van een panel hockeydeskundigen en hockeypubliek. Fans kunnen online tot 14 januari hun stem uitbrengen.