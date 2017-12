Van der Burg voorzitter Atletiekunie

Eric van der Burg is de nieuwe voorzitter van de Atletiekunie. De 52-jarige Amsterdammer volgt Theo Hoex op, die zijn maximale zittingstermijn erop heeft zitten.

Van der Burg is sinds 2010 wethouder in Amsterdam, en heeft onder meer de portefeuille Sport in zijn pakket. Zo was hij nauw betrokken bij de organisatie van het Europees kampioenschap atletiek, dat vorig jaar in de hoofdstad plaatsvond. In 2014 ging Van der Burg naast zijn werkzaamheden als wethouder aan de slag als voorzitter van de Raad van Toezicht van de NTR.

,,Met mij krijgt de Atletiekunie een voorzitter die zich laat zien, die een ambassadeur is, maar die nadrukkelijk beseft dat het niet om hem draait maar om de sport en de sporters”, aldus Van der Burg.