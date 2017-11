WADA schorst dopinglab Boekarest

Wereldantidopingbureau WADA heeft opnieuw een dopinglab in de ban gedaan. De accreditatie van het Roemeense dopinglaboratorium in Boekarest is voorlopig ingetrokken. Het lab heeft zich niet gehouden aan de algemeen geldende regels van het WADA dat onlangs een voorlopige schorsing van het Franse dopinglab van Châtenay-Malabry omzette in een uitsluiting voor een halfjaar.

In afwachting van een uitspraak van de disciplinaire commissie, een onafhankelijk orgaan, is nu het lab van Boekarest voorlopig gesloten. Alle in behandeling zijnde samples worden verplaatst naar een dichtbijzijnd laboratorium in een ander land, zo meldde het WADA.