Wüst moet aan zichzelf denken

Ireen Wüst bleef bij de wereldbeker op de snelle hooglandbaan in Calgary op de 3000 meter net boven haar persoonlijke record van 3.58,01. Haar tijd van 3.58,10 vrijdag op de Olympic Oval was niettemin goed voor brons. ,,Helaas, het is me niet gelukt”, verzuchtte de 31-jarige schaatsster van Justlease.nl bij de NOS. ,,Ik vond het tijd worden om mijn toptijd op deze afstand te verbeteren. Ik kwam echter in de laatste ronden de bochten bijna niet meer door. Daar baal ik echt van, want daardoor zat er geen betere tijd in.”

Wüst heeft op de langere afstanden nog steeds last van haar linkerbeen, als gevolg van een eerdere buikspierblessure. Uit voorzorg blijft ze daarom op zaterdag bij de 1000 meter en de ploegachtervolging aan de kant. ,,Met pijn in mijn hart. Ik wilde wel, maar mijn coach vond het geen goed idee. Ik moet ook aan mezelf denken. Ik wil het team niet laten vallen, maar ook de ploeg is erbij gebaat als ik bij de Winterspelen weer in topvorm ben.”

Wüst komt zondag wel weer in actie op de 1500 meter.