De derde wereldbeker schaatsen is in Calgary begonnen met twee medailles voor Nederland op de 3000 meter. Antoinette de Jong veroverde zilver in een persoonlijke recordtijd van 3.57,78. Ploeggenote Ireen Wüst pakte brons met 3.58,10. Het goud ging naar de Japanse Miho Takagi, die finishte in 3.57,09.