Handbalsters beginnen WK tegen Zuid-Korea

De Nederlands handbalsters beginnen zaterdag in het Duitse Leipzig aan het wereldkampioenschap. Aziatisch kampioen Zuid-Korea is de eerste tegenstander in de groepsfase. De wedstrijd begint om 18.00 uur.

Het team van bondscoach Helle Thomsen heeft zich opgewerkt tot een van de favorieten voor het toernooi. Oranje veroverde vorig jaar zilver op het EK en het jaar daarvoor eveneens zilver op het WK.

De voorbereiding op het WK was kort. De selectie was de afgelopen tien dagen bijeen op Papendal en speelde alleen een oefeninterland tegen Italiƫ. Thomsen ziet daarin geen probleem. Vrijwel alle internationals spelen in buitenlandse topcompetities wekelijks zware wedstrijden.

Ze is wel onzeker over de vorm van haar belangrijke speelsters Nycke Groot en Estavana Polman. Groot is net hersteld van een blessure. Polman is vijf maanden geleden bevallen en speelde bijna een jaar geen wedstrijd op het hoogste niveau.

Zuid-Korea is niet te onderschatten. Het team is beweeglijk en lastig te verdedigen. Nederland speelde voor het laatst tegen de Aziaten op de Olympische Spelen in Rio. Het werd toen gelijk: 32-32.