Judoka Franssen grijpt naast brons in Tokio

De Nederlandse judoka’s zijn er op de eerste dag van het Grand Slam van Tokio niet in geslaagd medailles te veroveren. Juul Franssen was er nog het dichtste bij. De Limburgse, twee weken geleden winnares bij de grand prix van Den Haag, verloor in de strijd om het brons in de klasse tot 63 kilo van de Japanse Megumi Tsugane op waza-ari. Eerder had een andere Japanse, Nami Nabekura, Franssen met een ippon uit de finale gehouden.

Margriet Bergstra eindigde in de klasse tot 57 kilogram als zevende. Bij de mannen (-73 kg) vloog Sam van ’t Westende er vroegtijdig uit.

Zondag komen nog Sanne van Dijke (-70 kg), Guusje Steenhuis en Karen Stevenson (-78 kg), Frank de Wit (-81 kg), Michael Korrel (-100 kg) en Roy Meyer (+100 kg) de tatami op.