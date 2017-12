Kramer en co winnen ploegachtervolging

Nederland heeft bij de derde wereldbeker schaatsen in Calgary met een sterke tijd de ploegachtervolging voor mannen gewonnen. Sven Kramer, Koen Verweij en Jan Blokhuijsen legden de acht ronden op de Olympic Oval af in een tijd van 3.36,11. Dat was de tweede tijd ooit gereden op dit onderdeel en tevens een baanrecord.

Het ervaren trio, met Kramer als onbetwiste kopman, stelde met de imponerende race zo goed als zeker een startbewijs veilig voor de Winterspelen in februari in Zuid-Korea. Japan eindigde als tweede in 3.38,65 en Noorwegen belandde op de derde plek (3.38,95).

Nederland had een goed resultaat hard nodig in verband de olympische kwalificatie. Het startbewijs voor Pyeongchang 2018 kwam onder druk te staan door de blamerende tiende plek bij de eerste wereldbeker in Heerenveen. Gastland Zuid-Korea, de snelste twee ploegen en de eerste vijf in het geschoonde klassement na drie wereldbekermanches verdienen een olympisch ticket.

Jorrit Bergsma was drie weken geleden in Thialf de zondebok. De Friese stayer kon het hoge tempo van Verweij en Blokhuijsen niet bijbenen, waardoor de Nederlandse ploeg uit elkaar viel. Verweij was in Thialf de vervanger van Kramer, die zich wegens griep had afgemeld.

Voor de cruciale wereldbeker in Calgary besloot Kuiper voor Verweij te kiezen in plaats van Bergsma. Daarmee was het befaamde trio Kramer/Verweij/Blokhuijsen in ere hersteld. Het trio reed in 2013 een wereldrecord in Salt Lake City (3.35,60) en won bij Sotsji 2014 olympisch goud. Na de triomf in Rusland reed het drietal niet meer samen in een ploegachtervolging, vooral door toedoen van Verweij die zich drie jaar lang niet meer zo serieus met schaatsen bezighield maar er nu weer vol voor gaat.

,,Onze missie is geslaagd”, liet Kramer voldaan weten bij de NOS. ,,Het was vooraf best nog wel spannend, want een foutje is snel gemaakt. Maar iedereen heeft maximaal gereden. Dit is gewoon het beste trio op dit moment, maar er kan altijd nog van alles gebeuren. Nee, over wie er de vierde man moet worden als reserve laat ik mij niet uit.”