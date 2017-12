Leclerc debuteert voor Sauber in Formule 1

De Monegask Charles Leclerc komt komend jaar namens Sauber uit in de Formule 1. Leclerc, net twintig geworden, veroverde dit jaar de wereldtitel in de Formule 2, het voorportaal van de hoogste autosportklasse. Hij neemt het stoeltje over van de Duitser Pascal Wehrlein.

De Zweed Marcus Ericsson is de andere rijder voor Sauber. Ook zijn positie was onzeker: Ericsson was de enige rijder dit jaar die in elke grand prix uitkwam en geen enkel WK-punt veroverde.

De toekomst van Wehrlein is ongewist. Alleen Williams heeft nog plaats.

De komst van Leclerc werd zaterdag bekendgemaakt door Fiat Chrysler-topman Sergio Marchionne tijdens een presentatie van Alfa Romeo’s partnership met het Zwitserse Sauber-team.