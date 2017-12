Van Dam mist ticket Amerikaanse tour

Golfster Anne van Dam kan zich gaan richten op een nieuwe seizoen op de Europese vrouwentour LET. De Arnhemse prof is er niet in geslaagd een speelkaart voor de Amerikaanse vrouwentour LPGA te bemachtigen. Ze zat na vier speelronden op het kwalificatietoernooi in Daytona Beach (Florida) niet bij de beste zeventig in het klassement.

De 22-jarige Van Dam opende nog sterk met score van 68 slagen (-4) en stond daarmee zelfs aan de leiding, maar in de tweede ronde verspeelde ze eigenlijk haar kansen al door een beroerde score van 81 slagen (+9). Ze wist zich in de derde en vierde ronde niet te verbeteren (twee keer 75 slagen) en eindigde met een score van +11 ver buiten bereik van de ‘cut’.

De beste zeventig spelen nog en vijfde ronde, de eerste twintig verdienen een speelkaart voor de LPGA, de sterkst bezette mondiale competitie.