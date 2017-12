Warriors maken geen fout, Durant weggestuurd

De basketballers van Golden State Warriors hebben zich niet laten verrassen in de uitwedstrijd tegen Orlando Magic. De ‘Big Three’ van de Warriors waren in het Amway Center voor bijna 19.000 toeschouwers op dreef. Klay Thompson tekende voor 27 punten, twee meer dan Kevin Durant en vier meer dan Stephen Curry. Namens Orlando kwam Aaron Gordon tot de hoogste persoonlijke score van de dag: 29 punten.

Durant moest wel voortijdig naar de kant, nadat hij in het voorbijgaan een van de arbiters iets had toegeroepen. De speler vond dat er een fout op hem begaan was. ,,Zij zijn de baas, ook als ze een slechte dag hebben. Dat moet ik weten en gewoon mijn mond houden”, klonk het na afloop schuldbewust. Eerder in de week overkwam Cleveland’s LeBron James en New Orleans’ Anthony Davis hetzelfde.

Voor Golden State was het de zeventiende zege van het seizoen, tegen zes nederlagen. Alleen Houston, dat vrijdag niet in actie kwam, doet het in de Western Conference beter met zeventien overwinningen tegen vier nederlagen.

San Antonio Spurs verstevigde zijn derde plaats dankzij een 79-95-overwinning op Memphis Grizzlies. LaMarcus Aldridge leidde de Spurs met 22 punten naar de zege in het FedExForum van de Grizzlies, die al hun tiende opeenvolgende nederlaag leden.