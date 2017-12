Woods zakt naar tiende plaats

Tiger Woods heeft zichzelf in de derde ronde van de Hero World Challenge niet kunnen verbeteren. De Amerikaanse golfheld gebruikte voor zijn omloop maar liefst 75 slagen en zakte van de vijfde naar een gedeelde tiende plek.

Woods staat nu op een totaal van 212 slagen. Zijn landgenoot Charley Hoffman leidt met 202 slagen.

Woods speelt zijn eerste toernooi in bijna tien maanden. In april onderging de 41-jarige Amerikaan zijn vierde rugoperatie. De voormalig aanvoerder van de wereldranglijst is zelf gastheer van het invitatietoernooi, waar slechts achttien spelers aan meedoen en het prijzengeld 3 miljoen euro bedraagt.