Cleveland en Boston blijven winnen in NBA

Cleveland Cavaliers heeft de elfde overwinning op rij behaald in de NBA. De ploeg van basketballer LeBron James was in eigen huis met 116-111 de Memphis Grizzlies de baas.

James zorgde voor 34 punten in het duel met de Grizzlies, waaronder de laatste dertien punten van de thuisploeg. Met de elfde zege op rij zitten de Cavaliers in het spoor van koploper Boston Celtics in het oosten. Die wonnen eerder op de dag met eveneens 116-111 van Phoenix Suns.

Voor de Grizzlies is het de elfde nederlaag op rij. Afgelopen week zette de club uit Memphis al coach David Fizdale op straat. Diens vervanger J.B. Bickerstaff heeft het tij nog niet weten te keren.

De Duitse basketballer Dennis Schröder leidde de Atlanta Hawks met 24 punten voorbij Brooklyn Nets. De Hawks wonnen in Brooklyn met 114-102 en boekten hun vijfde zege van het seizoen.