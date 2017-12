David van der Poel wint in Mol

David van der Poel heeft zondag de Zilvermeercross op zijn naam geschreven. De 25-jarige Nederlander versloeg in het Belgische Mol zijn landgenoot Corné van Kessel. De Belg Tom Meeusen finishte als derde.

De veldrit in Mol werd verreden zonder de toppers Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Lars van der Haar. David van der Poel zorgde er alsnog voor dat een Van der Poel op de hoogste tree van het podium stond. Hij vertrok halverwege de cross bij de Belg Tim Merlier en de concurrenten slaagden er niet meer in hem terug te halen.

Van Kessel, die een dag eerder de veldrit in Hasselt op zijn naam had geschreven, versloeg Meeusen in de sprint om de tweede plaats.