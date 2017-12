Drie Nederlandse boksmedailles in Polen

Een internationaal bokstoernooi voor amateurs in het Poolse Kielce heeft voor Nederland drie medailles opgeleverd. Enrico Lacruz (-60 kg) en Max van der Pas (-75 kg) wonnen goud. Artjom Kasparian (-81 kg) veroverde brons bij de Leszek Drogosz Memorial.

Lacruz versloeg in de finale de Ier Francis Cleary. Van der Pas was in de eindstrijd te sterk voor de Pool Rafal Perczynski. In de strijd om het brons bleef Kasparian de Ier Sean Conroy de baas.

Beata Dudekova (-57 kg) en Myrea van den IJssel (-69 kg) verloren bij de vrouwen hun partij om de derde plek.