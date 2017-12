Hirscher wint reuzenslalom

Marcel Hirscher heeft de reuzenslalom in Beaver Creek voor de wereldbeker op zijn naam geschreven. De Oostenrijker met een Nederlandse moeder snelde in twee manches naar een tijd van 2.37,30

De Noor Henrik Kristoffersen finishte als tweede in Colorado (2.38,18), vlak voor de Duitser Stefan Luitz (2.38,33).

Hirscher legde de basis voor zijn zege in de tweede mache. In de eerste race eindigde hij nog als derde, achter de Duitser Luitz en Amerikaan Ted Ligety. Kristoffersen kon ook terugkijken op een goede twee manche. Hij zette in de eerste manches slechts de negende tijd neer.