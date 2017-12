Hockeyers geven winst weg tegen Argentinië

De Nederlandse hockeyers hebben ook hun tweede wedstrijd in de finaleronde van de World League niet kunnen winnen. Na de nederlaag zaterdag tegen Spanje (3-2) volgde in het Indiase Bhubaneswar een 3-3-gelijkspel tegen olympisch kampioen Argentinië. Dinsdag volgt het laatste groepsduel tegen België, dat al twee keer won.

Oranje, zonder de geblesseerde aanvoerder Mink van der Weerden, kwam in het eerste kwart op voorsprong door een doelpunt van Thierry Brinkman. Hij rondde van dichtbij af na uitstekende voorbereidend werk van Valentin Verga en Seve van Ass.

Verga zelf zorgde in het derde kwart voor de 2-0. Argentinië knokte zich terug en kwam via Matias Rey in het derde kwart en Lucas Vila in het laatste kwart op gelijke hoogte. Mirco Pruyser leek Oranje alsnog de winst te bezorgen, maar een benutte strafcorner door Gonzalo Peillat zorgde voor de 3-3-eindstand. Alle vier landen uit groep A gaan door naar de kwartfinales.