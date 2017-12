Kodaira snelt naar winst op 500 meter

Nao Kodaira heeft op de laatste dag van de wereldbeker schaatsen in Calgary de 500 meter op haar naam geschreven. Dat deed de Japanse sprintster op de Olympic Oval in een persoonlijk record en een baanrecord: 36,53 seconden. Olympisch kampioene Lee Sang-hwa uit Zuid-Korea reed de tweede tijd (36,86). Het brons was voor de Japanse Arisa Go met een tijd van 37,06.

Voor Kodaira (21) was het dit seizoen haar vijfde wereldbekerzege op rij op de 500 meter. De wereldkampioene op deze afstand leed zaterdag in Calgary een zeldzame ‘nederlaag’ op de 1000 meter. Ze ging in de laatste rit tegen Marrit Leenstra hard onderuit.

De Nederlandse sprintsters moesten zondag in de A-divisie toekijken. Het niveau van Oranje op de kortste afstand is dit seizoen vooralsnog laag, zeker als Nederlands kampioene Jorien ter Mors ontbreekt, zoals in Calgary. Leenstra zegevierde eerder op de dag in de B-divisie nog wel met een persoonlijk record van 37,95.