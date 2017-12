Korrel en Steenhuis winnen zilver in Tokio

Judoka’s Michael Korrel en Guusje Steenhuis hebben zilver veroverd op de grand slam in Tokio. Frank de Wit won een bronzen plak in de hoofdstad van Japan.

Korrel was in de finale van de klasse tot 100 kilogram niet opgewassen tegen de Zuid-Koreaan Guham Cho. Steenhuis verloor van de Japanse Shori Hamada in de eindstrijd van de klasse tot 78 kilogram.

Korrel verraste in de halve finale nog de Belg Toma Nikiforov, de nummer twee van het WK in de open klasse.

De Wit (-81 kg) versloeg in de strijd om het brons de Fransman Jonathan Allardon. Hij moest in de halve finale zijn meerdere erkennen in de Zuid-Koreaan Sungho Lee.

Juul Franssen greep zaterdag net naast het brons in de klasse tot 63 kilo. De winnares van de grand prix van Den Haag legde het af tegen de Japanse Megumi Tsugane.