Leenstra pakt zilver met nationaal record

Schaatsster Marrit Leenstra heeft op de slotdag van de wereldbeker in Calgary verrassend goed gepresteerd op de 1500 meter. De 28-jarige Friezin pakte op de Olympic Oval zilver met een Nederlandse recordtijd: 1.52,06. De Japanse Miho Takagi zegevierde met een tijd van 1.51,79. Het was haar derde overwinning op rij op deze afstand in het wereldbekercircuit.

Leenstra verbeterde met 0,02 seconde de oude nationale toptijd van Ireen Wüst, die vier jaar geleden in Salt Lake City op 1.52,08 uitkwam. Ze haalde op de Canadese piste ruim 1 seconde van haar persoonlijke record af op de schaatsmijl. Leenstra, die sinds vorig jaar meetraint met de Italiaanse selectie, veroverde zaterdag in Calgary al brons op de 1000 meter.

Ireen Wüst eindigde op ruim 2 seconden van de winnares als vierde (1.53,89). Antoinette de Jong (zevende in 1.54,87) en Lotte van Beek (vijftiende in 1.55,39) kwamen niet in de buurt van het podium.

Wüst eindigde vrijdag op de 3000 meter als derde. De kopvrouw van Justlease.nl bleef zaterdag bij de ploegachtervolging en 1000 meter uit voorzorg aan de kant. De 31-jarige Brabantse is nog steeds niet helemaal hersteld van een buikspierblessure, die ze in het voorseizoen opliep. Bij het olympisch kwalificatietoernooi eind deze maand in Heerenveen hoopt Wüst eindelijk klachtenvrij te zijn.