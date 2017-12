Pechstein slaat in Calgary opnieuw toe

Claudia Pechstein heeft opnieuw toegeslagen in het wereldbekercircuit. De 45-jarige schaatsster uit Duitsland schreef in Calgary de massastart op haar naam. De vijfvoudig olympisch kampioene was in de finale over zestien ronden de snelste en de slimste. Pechstein, die haar dopingschorsing uit 2009 nog steeds aanvecht, zegevierde twee weken in Stavanger tijdens de tweede wereldbeker ook al op de 5000 meter.

De Deense Elena Moeller Rigas pakte zondag zilver en de Japanse Nana Takagi behaalde brons. Irene Schouten moest genoegen nemen met de twaalfde plek. De wereldkampioene van 2015 moest het in de finale alleen doen. Teamgenote Janneke Ensing eindigde zaterdag tijdens de halve finales op de tiende plek en plaatste zich daarmee niet voor de eindstrijd.

Bij de mannen zegevierde de solerende Italiaan Andrea Giovannini, gevolgd door de Nieuw-Zeelander Reyon Kay en de Chinees Hongli Wang. De finale had geen Nederlandse inbreng. Koen Verweij werd in de halve finale tot zijn ergernis gediskwalificeerd wegens een onreglementaire actie in de opwarmronde. Jorrit Bergsma wist zich evenals Ensing niet te plaatsen voor de eindstrijd.

De Friese stayer, die vooralsnog een teleurstellend seizoen beleeft, vertrok met een kater uit Calgary. Hij eindigde vrijdag op de zestiende en laatste plaats van de 5000 meter. ,,Niets lukt momenteel”, mokte hij. De olympisch kampioen op de 10.000 meter hoopt komend weekeinde in Salt Lake City op het vereiste herstel. Eind deze maand is het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen.