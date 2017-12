Rodsjenkov doet nieuwe onthulling

Rodsjenkov was baas van het Russische dopinglab en verantwoordelijk voor het omruilen van positieve urinestalen voor schone waardoor Russische atleten tijdens de Winterspelen in Sotsji niet betrapt werden. Nu verklaart hij dat de voormalig minister van sport Joeri Nagorny hem de opdracht gaf biatlete Vita Semerenko voorafgaand aan de Spelen een positieve test te bezorgen. Oekraïne gold als voornaamste concurrent van de Russische bitaletes. Rodsjenkov overtuigde hem het plan te laten varen.

NEW YORK (ANP/DPA) - Klokkenluider Grigor Rodsjenkov zegt dat hij niet alleen positieve dopingtesten van Russische sporters met fraude moest voorkomen. De Rus, die is ondergedoken in de Verenigde Staten, zegt nu ook dat hij opdracht kreeg van hogerhand een Oekraïense biatlete op doping te laten betrappen. Hij zou daarvoor de afgenomen urinestaal van een verboden middel moeten voorzien. Rodsjenkov doet die onthulling in een interview met de New York Times.

