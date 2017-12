Baanwielrensters Hetty van de Wouw en Laurine van Riessen hebben zich zondag bij wereldbekerwedstrijden in het Canadese Milton geplaatst voor de finale van de teamsprint. Het Nederlandse duo was in de eerste ronde te sterk voor het Spaanse team.

Van de Wouw en Van Riessen waren goed voor de tweede tijd: 33,578. Ze gaan de strijd om het goud aan met Kristina Vogel en Miriam Welte. De Duitse sprintsters, die het team van Mexico versloegen, waren veruit het snelst: 33,024.