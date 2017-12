Weirather snelste op super-G in Lake Louise

Tina Weirather heeft zondag op de super-G de wereldbekerwedstrijd in Lake Louise op haar naam geschreven. De skiester uit Liechtenstein had in de Canadese plaats 1.18,52 nodig voor haar race. Voor de 28-jarige Weirather was het haar achtste wereldbekerzege uit haar loopbaan.

Lara Gut uit Zwitserland eindigde als tweede in 1.18,63, voor de Oostenrijkse Nicole Schmidhofer (1.18,79). De Amerikaanse Lindsey Vonn vloog uit de bocht en finishte niet.

Mikaela Shiffrin, ook een Amerikaanse, had zaterdag gewonnen op de afdaling.