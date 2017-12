Zilver en Nederlands record voor Verweij

Koen Verweij heeft bij de derde wereldbeker in Calgary met een Nederlands record zilver veroverd op de 1500 meter. De Noord-Hollandse schaatser eindigde in een tijd van 1.41,95. Alleen zijn Russische tegenstander en vriend Denis Joeskov was sneller en pakte goud met 1.41,33. Het brons was voor Kjeld Nuis. De wereldkampioen op deze afstand finishte in 1.42,27.

Verweij pakte het Nederlands record af van Nuis, die twee jaar geleden in Salt Lake City op 1.42,14 uitkwam. Joeskov, drievoudig wereldkampioen op de 1500 meter, kwam net niet aan het wereldrecord, dat sinds december 2009 op naam staan van de Amerikaan Shani Davis met 1.41,04.

Verweij won zaterdag al goud met de achtervolgingsploeg. Op de massastart liep hij enkele uren later in de halve finales tegen een diskwalificatie aan. Dat leidde tot de nodige boosheid bij de Nederlandse kampioen, die daardoor een dag later extra getergd aan de start verscheen van de 1500 meter.

In de laatste ronde moest Verweij zijn Russische trainingsmakker laten gaan, maar het Nederlandse record en het zilver waren niettemin voor hem. Het was zijn eerste wereldbekermedaille op een individuele afstand in ruim drie jaar.

Nuis bleef in de vierde rit 0,13 seconde onder zijn Nederlandse record op deze afstand. Daarna dook Verweij er echter ruim onder. Nuis behaalde zaterdag op de 1000 meter al zilver. De blikvanger van Team LottoNL-Jumbo lijkt stilaan in topvorm te komen, na een matig begin van het seizoen, mede veroorzaakt door een hardnekkige verkoudheid.

Thomas Krol reed zondag de zevende tijd (1.43,16). Hij pakte brons op deze afstand tijdens de eerste wereldbeker in Heerenveen.