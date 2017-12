Braspennincx sluit af met brons in Canada

Wielrenster Shanne Braspennincx heeft de Nederlandse baanploeg de zesde medaille bezorgd bij de wereldbekerwedstrijden in Milton. De 26-jarige Braspennincx eindigde zondagavond als derde op keirin. Eerder op de dag hadden Hetty van de Wouw en Laurine van Riessen al zilver gepakt op de teamsprint, Jeffrey Hoogland veroverde het goud op de sprint. Harrie Lavreysen was zaterdag bij de mannen de beste op keirin.

Voor Braspennincx betekende het haar tweede medaille op de Canadese piste. De Brabantse pakte zaterdag al zilver op de sprint. Braspennincx moest in de finale haar meerdere erkennen in Kristina Vogel. De Duitse won zondag ook de keirin, het onderdeel waarop Vogel wereldkampioene is. Het zilver op dit sprintnummer ging naar de Britse Katy Marchant.

Vogel versloeg samen met landgenote Miriam Welte ook Van de Wouw en Van Riessen in de finale van de teamsprint.