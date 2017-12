Geblesseerde Polling mist ook World Masters

Kim Polling kan over een kleine twee weken niet meedoen aan de World Masters in Sint-Petersburg. De Nederlandse judoka is niet op tijd hersteld van een voetblessure. Polling won de World Masters al drie keer, onder meer vorig jaar.

,,Ik baal natuurlijk als een stekker dat ik mijn titel niet kan verdedigen. Met een goed herstelde voet aan 2018 beginnen is simpelweg belangrijker”, schrijft Polling op Facebook. ,,Toch overheerst vooral de blijdschap dat ik na tien maanden geen judotrainingen en na meer dan een jaar geen wedstrijden te hebben gejudood, ik dit jaar een goede comeback heb gemaakt.”

Polling liet zich in mei voor de tweede keer binnen drie maanden opereren. De drievoudig Europees kampioene onderging een ingreep aan haar knie. In februari liet ze zich opereren aan haar ellebogen.

Polling: ,,Op naar 2018, het jaar dat het olympisch kwalificatietraject begint, ik weer de wereldranglijstaanvoerster wil worden en ik bovendien mijn Europese en World Masters-titel terug wil hebben.”