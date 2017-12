Baanwielrenner Jeffrey Hoogland heeft op het onderdeel sprint goud gewonnen bij de wereldbekerwedstrijden in het Canadese Milton. De Nijverdaller was in de finale de Nieuw-Zeelander Ethan Mitchell twee keer te snel af. In de halve eindstrijd rekende de Europese kampioen op de tijdrit (1 kilometer) eveneens in twee manches af met de Brit Jack Carlin.