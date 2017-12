Medvedeva moet goed woordje doen voor Russen

In de hoop op mededogen van het Internationaal Olympisch Comité, schuift het olympisch comité van Rusland nu Evgenia Medvedeva naar voren. De achttienjarige kunstrijdster, die in maart de wereldtitel veroverde, is favoriete voor olympisch goud. Medvedeva gaat bij het IOC een goed woordje doen voor alle Russische sporters.

Vanwege het dopingschandaal bij de vorige Winterspelen in Sotsji dreigt het IOC nu alle Russische sporters te weren van het komende evenement in Pyeongchang in februari. Dinsdag is een laatste bijeenkomst in Lausanne, waarna het besluit vermoedelijk naar buiten wordt gebracht.

,,Er is nauwelijks ruimte om te manoeuvreren”, zegt vicepremier en voormalig sportminister Vitali Moetko. Hij houdt rekening met twee scenario’s: uitsluiting van de Russische sporters of meedoen aan de Spelen onder neutrale vlag. In het tweede geval hebben Russische sportfunctionarissen al met een boycot gedreigd.

Het IOC heeft vanwege manipulatie bij de Spelen van 2014 al meer dan twintig Russische sporters voor het leven geschorst.