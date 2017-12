Michel Mulder krijgt kans in wereldbeker

Schaatser Michel Mulder komt komend weekeinde voor het eerst dit seizoen in actie in de wereldbeker. Door enkele afzeggingen start hij op de 500 meter in Salt Lake City. Mulder, olympisch kampioen op de afstand, had zich aanvankelijk op de NK afstanden niet geplaatst voor het internationale circuit.

Verder start Koen Verweij, met Simon Schouten, op de massastart. Hij krijgt daarmee in zekere zin een herkansing, aangezien hij het afgelopen weekeinde in Calgary op het onderdeel werd gediskwalificeerd.

Jorrit Bergsma is niet van de partij in Salt Lake City. De stayer geeft de voorkeur aan een trainingskamp op Tenerife.