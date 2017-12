Waterpoloër Van der Horst terug in Oranje

Waterpoloër Ruud van der Horst keert terug bij de nationale ploeg. De 26-jarige aanvoerder van Polar Bars nam na het mislopen van de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro afscheid van Oranje. Van der Horst wilde zich volledig gaan richten op zijn maatschappelijke carrière.

Het begon de afgelopen tijd echter toch weer te kriebelen bij de waterpoloër. ,,Ik begon het Nederlands team en het internationale spel steeds meer te missen. Gaandeweg kreeg ik spijt van mijn beslissing om te stoppen”, zei Van der Horst op waterpolo.nl. Hij nam contact op met bondscoach Robin van Galen, die besloot dat Van der Horst vanaf januari weer welkom is bij de selectie.

,,Ik ben blij dat hij zelf tot de conclusie is gekomen dat hij nog niet ‘klaar’ was bij Oranje”, zei Van Galen. ,,Op weg naar de Spelen van Tokio is hij een welkome versterking voor onze selectie.”