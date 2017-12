Wielerprijzen voor Dumoulin en Van Vleuten

Tom Dumoulin en Annemiek van Vleuten zijn maandagavond in Den Bosch uitgeroepen tot wielrenner en wielrenster van het jaar. Dat gebeurde in het 1931 Congrescentrum in Den Bosch. Voor Dumoulin, winnaar dit jaar van de Giro d’Italia en wereldkampioen tijdrijden, was het de vierde keer op rij dat hij de bijbehorende Gerrit Schulte Trofee in ontvangst mocht nemen.

De 27-jarige Limburger werd met zijn ploeg Sunweb ook nog wereldkampioen op de ploegentijdrit, won het NK Tijdrijden en het eindklassement van de BinckBank Tour.

Voor Van Vleuten (35) was het de eerste keer dat ze werd bekroond met de Keetie van Oosten-Hage Trofee. Ze is de opvolgster van Anna van der Breggen. Van Vleuten werd dit jaar wereldkampioene tijdrijden en pakte de eindzege in de Boels Rental Ladies Tour. Ook won ze het NK tijdrijden en La Course, de tweedaagse vrouwenwedstrijd tijdens de Tour de France.

Van Vleuten werd telefonisch gefeliciteerd door presentator Eric Corton, die de renster wakker belde in Australië waar ze met haar ploeg een trainingskamp heeft. Haar moeder nam de prijs in ontvangst.

De verkiezing wordt gehouden door Club 48, een vereniging voor oud-renners. Behalve de leden hebben ook de huidige renners die zijn aangesloten bij de belangenvereniging VVBW en wielerfans via een stemming bij De Telegraaf invloed op de uitslag.

Fabio Jakobsen (21) won de Gerrie Knetemann Trofee voor de renner met het beste toekomstperspectief. Jakobsen reed dit jaar voor SEG Racing en won onder meer etappes in Olympia’s Tour (2), Tour de l’Avenir, Tour Alsace en Tour de Normandie. Ook werd hij voor de tweede keer op een rij Nederlands kampioen bij de beloften op de weg. Jakobsen debuteert in 2018 in het profpeloton bij QuickStep.