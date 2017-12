Beroepszaak Sagan over Tour van de baan

De Internationale wielerfederatie UCI en wereldkampioen Peter Sagan en zijn ploeg Bora-hansgrohe hebben het conflict over de uitsluiting van de Slowaak tijdens de Ronde van Frankrijk bijgelegd. Sagan vocht die uitsluiting nog steeds aan en die zaak zou op 5 december dienen bij het sporttribunaal CAS. Beide partijen zijn het dinsdag kort voor die zitting eens geworden.

Sagan werd afgelopen juli na de vierde etappe uit de Ronde van Frankrijk gezet nadat hij in volle sprint met een vermeende elleboogstoot Mark Cavendish in de hekken had gereden. De wielrenner vroeg een spoedarbitrage aan bij het CAS. Het sporttribunaal in Lausanne draaide het besluit toen echter niet terug.

Na bestudering van nieuwe videobeelden besloten beide partijen dat het een ongelukkig en onbedoeld race-incident betrof.

UCI-voorzitter David Lappartient kondigde aan dat in de toekomst een extra video-expert de juryleden in dit soort gevallen zal ondersteunen. ,,Het is altijd ons doel geweest duidelijk te maken dat het niet Peters intentie was om Cavendish ten val te brengen”, liet teammanager Ralph Denk van Bora weten.

,,We laten het verleden rusten”, zei Sagan die tevreden constateert dat de zaak voor een verbetering in de sport zorgt. ,,Het is goed dat wat mij is overkomen laat zien hoe moeilijk het werk van de UCI-juryleden is en dat de UCI erkent dat dat werk beter ondersteund moet worden. Ik ben blij dat mijn zaak tot positieve ontwikkelingen leidt, want het is belangrijk in onze sport dat we eerlijke en begrijpelijk beslissingen nemen, zelfs als de emoties hoog oplopen.”