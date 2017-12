Hockeyers kansloos ten onder tegen België

De Nederlandse hockeyers hebben ook de derde groepswedstrijd van de Hockey World League niet kunnen winnen. In het Indiase Bhubaneswar versloeg België Nederland met 3-0, waardoor Oranje als vierde is geëindigd in groep A. De ploeg van bondscoach Max Caldas neemt het in de kwartfinales op tegen Duitsland.

België verloor in augustus de EK-finale van Nederland nadat het Oranje eerder in de groep met 5-0 had verslagen. Ook in deze groepswedstrijd waren de ‘Red Lions’ duidelijk de sterkere ploeg. De Belgen creëerden goede kansen op een veldgoal, maar scoorden alleen drie keer uit de strafcorner. Oranje wist de kansen uit strafcorners en enkele aanvallen niet te benutten.

Oranje, dat aanvoerder Mink van der Weerden en keeper Pirmin Blaak nog miste, werd door België afgetroefd bij het benutten van de strafcorners. Loïck Luypaert liet de Nederlandse doelman Sam van der Ven voor rust twee keer kansloos. Vlak na rust was Tom Boon goed voor het derde Belgische doelpunt. Oranje drong daarna aan, maar de Belgische goalie hield het doel schoon.

In het vierde kwart leek Oranje te scoren, maar het doelpunt van Mirco Pruijser uit een strafcorner werd afgekeurd omdat de bal niet uit de cirkel was geweest. Luypaert miste voor België nog een strafbal, maar de Belgische overwinning kwam niet meer in gevaar.

In de Hockey World League gaan alle vier de ploegen uit de groep door naar de kwartfinales. Voor de Belgen was het de derde zege op rij. Nederland verloor eerder van Spanje en speelde gelijk tegen Argentinië.