IOC beslist over deelname Rusland aan Spelen

Het Internationaal Olympisch Comité beslist (vrijwel zeker) dinsdag in Lausanne over de deelname van Rusland aan de Winterspelen van Pyeongchang, die in februari worden gehouden.

De kans is groot dat het land wordt geweerd van het evenement, vanwege door de staat gesteunde dopingprogramma’s. Een onafhankelijke commissie achtte dat eerder bewezen, hoewel de Russen blijven ontkennen.

Ruim anderhalf jaar geleden ging het IOC niet zo ver Rusland te weren van de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. De verantwoordelijkheid werd destijd bij de internationale sportfederaties neergelegd.

Rusland houdt in beginsel rekening met twee scenario’s: uitsluiting van de Russische sporters of meedoen aan de Spelen onder neutrale vlag.

De sessie onder leiding van IOC-voorzitter Thomas Bach begint om 09.00 uur. Een beslissing wordt pas in de avond verwacht.