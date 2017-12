Kremlin blijft Russische sporters verdedigen

Rusland zal zijn sporters blijven verdedigen tegen verdachtmakingen over dopinggebruik en zich inzetten voor het behoud van goede banden met het International Olympisch Comité (IOC). ,,En door deze banden zullen de problemen die zijn ontstaan worden opgelost”, vertelde dinsdag een woordvoerder van het Kremlin.

De mededeling kwam op de dag dat het IOC vergadert over de deelname van Russische sporters aan de Winterspelen van Pyeongchang, die in februari worden gehouden. Het uitvoerend comité van het IOC is om 09.00 uur bijeen gekomen.

De kans bestaat dat Rusland niet welkom is in Zuid-Korea vanwege door de staat gesteunde dopingprogramma’s. Een onafhankelijke commissie achtte dat eerder bewezen, hoewel de Russen blijven ontkennen. Het IOC heeft al 25 Russische deelnemers aan de vorige Winterspelen in Sotsji geschorst wegens het gebruik van ongeoorloofde middelen.

Een andere mogelijkheid is dat sommige Russische sporters onder neutrale vlag mogen deelnemen. Rusland overweegt dan de Spelen te boycotten.

IOC-voorzitter Thomas Bach geeft om 19.30 uur een persconferentie.