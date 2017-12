Verweij neemt afstand van Russen

Koen Verweij trekt na de vierde wereldbeker schaatsen komend weekeinde in Salt Lake City zijn eigen plan. ,,Ik maak dit blok tot en met zondag bij de Russen af. Daarna ga ik mijn eigen traject in. Dat was al zo gepland”, liet de Noord-Hollander bij de NOS weten.

Verweij traint sinds afgelopen zomer mee met de Russische schaatsselectie onder leiding van zijn oude coach Kosta Poltavets (ex-TVM). De opgebloeide schaatser beseft echter dat door de maatregelen die het IOC dinsdag wegens het dopingschandaal tegen de Russen nam, zijn situatie nu eveneens is veranderd. ,,Ik moet niet in de negatieve spiraal van de Russische ploeg zitten.”

Verweij heeft enig begrip voor de IOC-schorsing van het Russisch Olympisch Comité. Alleen Russen met een dopingvrij verleden mogen, na invitatie van het IOC, naar Pyeongchang 2018. ,,Als je gepakt bent, ben je gepakt. Dan moet daar inderdaad straf voor zijn. Ik heb vertrouwen in de schema’s van Poltavets en ik zal best contact met hem houden. Ik denk ook niet dat Kosta er veel mee te maken heeft gehad”, concludeerde Verweij.