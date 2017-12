Yankees kiezen definitief voor Boone

Honkbalclub New York Yankees heeft bevestigd dat voormalig speler Aaron Boone de nieuwe hoofdcoach wordt. Ook Hensley Meulens was kandidaat. Vorige week lekte in de Amerikaanse media al uit dat hij niet de baas zou worden bij één van de meest vermaarde honkbalclubs ter wereld. De vijftigjarige Curaçaoënaar honkbalde in het verleden ook voor de Yankees.

Meulens is ook bondscoach van de Nederlandse ploeg, die hij in 2013 en 2017 naar de vierde plaats in de World Baseball Classic leidde. Hij blijft in de Verenigde Staten waarschijnlijk werken bij San Francisco Giants.