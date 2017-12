Australian Open rekent op Williams

MELBOURNE (ANP) -Toernooidirecteur Craig Tiley rekent op Serena Williams bij de Australian Open. ,,Ze is er zeer waarschijnlijk bij in januari”, zei hij over de Amerikaanse titelverdedigster.

Williams won begin van dit jaar haar 23e grandslam in Melbourne. Ze was toen al zwanger. De voormalige nummer één van de wereldranglijst beviel in september van dochter Alexis Olympia Ohanian jr. De 36-jarige Williams heeft al laten weten dat ze terugkeert als tennisster.

De Australian Open gaat op 15 januari van start.