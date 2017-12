Beal helpt Wizards langs Trail Blazers

Basketballer Bradley Beal kwam dinsdag tot liefst 51 punten, een persoonlijk record waarmee hij Washington Wizards aan de overwinning hielp op Portland Trail Blazers. De ploeg uit de Amerikaanse hoofdstad nam daarmee revanche voor de zware nederlaag (116-69) een dag eerder tegen Utah Jazz.

Beal trof bij 21 van zijn 37 schoten vanuit het veld doel. Tot dusverre was hij nooit hoger dan 42 punten gekomen. Zijn sterke optreden deed de absentie van John Wall vergeten. Wall miste al zes duels door een knieblessure. Voor de Trail Blazers was het het derde verlies in eigen hal op rij.

Bij Oklahoma City Thunder was Russell Westbrook goed voor zijn zevende triple-double van het seizoen. Mede dankzij zijn 34 punten, 14 assists en 13 rebounds won zijn ploeg met 100-94 bij Utah Jazz.