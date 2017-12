Boer kan zilver in Pyeongchang ontvangen

Als oud-schaatsster Margot Boer zin en tijd heeft, kan ze in februari naar Pyeongchang reizen om daar olympisch zilver te ontvangen. Het IOC maakte dinsdagavond bekend, dat er tijdens de Winterspelen een speciale ceremonie in Zuid-Korea zal worden georganiseerd voor de opgewaardeerde atleten. Bij die gelegenheid kunnen sporters een medaille of een mooiere plak in ontvangst nemen na het schrappen van de resultaten bij Sotsji 2014 van ruim twintig Russische wintersporters, die voor het leven zijn geschorst wegens dopingpraktijken.

,,Vanzelfsprekend zullen wij Nederlandse sporters die naar nu blijkt tijdens Sotsji 2014 alsnog een medaille hebben verdiend, graag meenemen naar Pyeongchang voor de ceremonie waarin die medailles worden uitgereikt”, liet NOC*NSF-directeur Gerard Dielessen weten.

Boer behaalde olympisch brons op de 500 meter. Ze kan nu rekenen op het zilver van de Russin Olga Fatkoelina, die eind vorige maand levenslang werd uitgesloten van de Olympische Spelen.

Sportkoepel NOC*NSF reageerde met instemming op de sancties tegen Rusland, dat alleen met schone sporters onder strikte voorwaarden mag meedoen in Zuid-Korea. ,,Het is goed dat het IOC een streep heeft getrokken onder de dopingaffaires rondom de Russische deelname aan Sotsji 2014”, betoogde Dielessen.

,,Nu de systematische manipulatie van de dopingregels is aangetoond, is het goed dat Rusland gestraft wordt met uitsluiting van deelname aan Pyeongchang. Terecht noemde IOC-voorzitter Bach deze ernstige manipulatie een regelrechte aanval op de integriteit van de olympische beweging. Ik ben het er mee eens dat tegelijkertijd voor schone Russische sporters een mogelijkheid wordt gecreĆ«erd om wel deel te nemen.”