Curry zeker twee weken aan de kant

Basketballer Stephen Curry komt zeker twee weken niet in actie voor Golden State Warriors. De pointguard, de vedette van de titelverdediger, viel maandag in het duel met New Orleans Pelicans uit met een enkelblessure. Hij verliet toen op krukken de hal.

Een MRI-scan toonde een dag later geen ernstig letsel aan, wel heeft Curry een flinke verstuiking opgelopen. De clubartsen houden hem ten minste twee weken aan de kant.

Curry speelde vorig seizoen een grote rol bij het behalen van de titel door de Warriors. Hij werd al twee keer verkozen tot meest waardevolle speler van de NBA.