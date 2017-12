Knegt voert olympische shorttrackploeg aan

Met Sjinkie Knegt als onbetwiste aanvoerder gaat de Nederlandse shorttrackploeg in februari bij de Winterspelen in Pyeongchang op medaillejacht. De 28-jarige Fries doet voor de derde keer mee aan de Olympische Spelen. Hij behaalde bij Sotsji 2014 brons op de 1000 meter.

Knegt komt in Zuid-Korea op vier onderdelen uit: relay, 500 meter, 1000 meter en 1500 meter. De olympische mannenploeg bestaat verder uit Daan Breeuwsma (relay), Dylan Hoogerwerf (relay, 500 meter), Itzhak de Laat (relay, 1000 meter, 1500 meter) en Dennis Visser (relay). De resterende twee startplaatsen bij de mannen, op de 500 meter en 1000 meter, worden later in het team verdeeld, na het NK in Heerenveen (6-7 januari).

Bondscoach Jeroen Otter gaat met de volgende vijf vrouwen bij de Winterspelen de strijd aan: Yara van Kerkhof (relay, 500 meter en 1000 meter), Jorien ter Mors (relay, 1500 meter), Lara van Ruijven (relay, 500 meter), Suzanne Schulting (relay, 500 meter, 1000 meter, 1500 meter) en Rianne de Vries (relay). De laatste startplaats bij de vrouwen, op de 1000 meter, wordt na het NK ingevuld.

Technisch directeur Maurits Hendriks van sportkoepel NOC*NSF heeft woensdag de voordracht van de KNSB gehonoreerd. Dit betekent dat deze tien shorttrackers nu officieel gekwalificeerd zijn voor de Olympische Spelen.

,,Ik ben trots op deze ploeg”, liet technisch directeur Arie Koops van de KNSB in Thialf weten. ,,We hebben nog nooit zoveel shorttrackers naar de Winterspelen gestuurd. Dat geeft aan hoe hoog het niveau in Nederland inmiddels is. De doelstelling is duidelijk. We willen het graag beter doen dan bij Sotsji 2014”, doelde hij op de enige plak die Knegt behaalde.