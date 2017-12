Russische sporters stappen naar CAS

Maar liefst 22 Russische wintersporters stappen naar het CAS om hun uitsluiting voor de Winterspelen in Pyeongchang aan te vechten. Dat heeft het internationale sporttribunaal woensdag laten weten.

Van de bewuste sporters is bekend dat zij op de vorige Winterspelen in Sotsji ongeoorloofde middelen hebben gebruikt. Zij zijn inmiddels gediskwalificeerd en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) bevestigde dinsdag dat ze ook niet welkom zijn in Pyeongchang.

Rusland werd geschorst voor deelname aan de komende Winterspelen wegens een groot dopingschandaal. Alleen Russische atleten die nooit op dopinggebruik zijn betrapt en de afgelopen jaren buiten Rusland op doping zijn getest, mogen onder neutrale vlag meedoen.

Na de Spelen van Sotsji werden 25 Russische deelnemers ontmaskerd. Elf van hen hadden een medaille gewonnen. De commissie-Schmid, onder leiding van de voormalige president van Zwitserland Samuel Schmid, acht bewezen dat er in Rusland een omvangrijk dopingprogramma actief was tijdens de Spelen van Sotsji in 2014. Het besluit van het IOC is gebaseerd op dat onderzoek.

Een speciale commissie gaat nu bepalen welke Russische sporters wel naar Pyeongchang mogen. Mochten zij een gouden medaille winnen, dan wordt de olympische vlag gehesen en zal de olympische hymne in plaats van het Russische volkslied klinken.

Het is nog onduidelijk of Rusland toestaat dat sporters op die manier aan de Spelen in Zuid-Korea gaan deelnemen. Een mogelijkheid is dat Vladimir Poetin besluit om de Winterspelen helemaal te boycotten. De president van Rusland heeft nog niet op het besluit van het IOC gereageerd.