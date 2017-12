Sport Express: IOC herschrijft eigen regels

De Russische sportkrant Sport Express vindt dat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zijn eigen regels met voeten heeft getreden. Dat schrijft de krant woensdag na de uitsluiting van Rusland van de Winterspelen van Pyeongchang vanwege een omvangrijk dopingschandaal in het land. ,,Het IOC heeft een nooit eerder vertoonde beslissing genomen en zijn eigen regels herschreven”, vindt de krant, in afwachting ook van een uitspraak van president Vladimir Poetin. Die wordt woensdag verwacht.

,,Nog nooit is een nationaal olympisch comité wegens een dopingvergrijp geschorst. Nog nooit zijn bij Olympische Spelen sporters met de status ‘olympische atleten uit een of ander land’ aangetreden. Er waren vluchtelingen, neutrale atleten, maar deze benaming is nieuw”, moppert de krant.

De krant Kommersant wacht met spanning op een besluit vanuit Rusland over deelname. ,,Het IOC, dat de dopingcrisis in Rusland heeft onderzocht, heeft als straf voor de onregelmatigheden een van de zwaarst mogelijke straffen, maar niet de allerzwaarste uitgesproken”, schrijft de krant. ,,Nu wordt met spanning gewacht wie er welkom zijn in Pyeongchang en of onze regering toestemt dat de sporters die gaan kunnen aantreden zonder nationale symbolen. Eerder is aangegeven dat bij zo’n besluit van het IOC Rusland helemaal niet aan de Spelen zal deelnemen.”